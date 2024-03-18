Vali Usta, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

Şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya gelen Vali Usta, "Sizler için ne yaparsak yapalım hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz"
BİNGÖL - Bingöl'de şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bu toprakları Vatan yapmak için sizler en değerli varlıklarınızı; çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, yakınlarınızı, kısacası en sevdiklerinizi bu millet için feda ettiniz. Sizler için ne yaparsak yapalım hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi.
Bingöl Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle, şehit ve gazi aileleriyle iftar programı düzenledi. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il protokolü ve aileler katıldı.
Okunan duanın ardından bir konuşma yapan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bu vesileyle, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayıp şehitlik mertebesine ulaşarak bu kutsal ve şerefli bir unvanı taşıyan şehitlerimiz ve yakınlarının 'Şehitler Günü'nü ve '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl dönümünü kutluyorum. Vatan, insanın halen üzerinde yaşadığı, geçmişin acı tatlı hatıraları ile avunduğu, istikbale ümitle baktığı, kısacası her üç zamanı da idrak ettiği bir mekandır. Vatan kelimesini özellikle kullanıyorum. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir. Binlerce yıldır yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek kanla yoğrulan toprak parçasıdır vatan. Ülke ise sınırları çizilmiş bir oluşumdur, bir toprak parçasıdır. O yüzden ülkelerin sınırları ve kaderleri müzakerelerle masada çizilebilir. Oysa vatanların kader ve sınırları, alanlarda, muharebe meydanlarında bedel ödenerek çizilir. Bir toprak parçasına vatan diyebilmek için bedel ödemek gerekir. Başka bir deyişle vatan belli bir bedel ödenmiş toprağın adıdır. İşte bu bedel de, bu topraklar için verilen canlar, cephe meydanlarında bırakılan organlar ve de dökülen kanlardır. İşte vatan budur. Mukaddes vatan toprağı bu demektir. Toprağa mukaddesat kazandıran da verilen şehitler, dökülen kanlar, bırakılan hatıralardır. O yüzden dünya, sıradan gördükleri toprak parçaları için bu kadar mücadelemizi anlayamazlar" dedi.
"Bu vatan, bu millet, size minnet ve şükran borçludur" diyen Vali Usta, "Dünyada Türkiye gibi bir vatan yoktur ki, bu kadar çok bedel ödensin, şehitler verilsin, kanlar dökülsün, geriye gaziler bıraksın ve hala da bedel ödenmeye devam edilsin. Ama bu; Türkiye gibi jeopolitik ve jeostratejik bir coğrafyaya sahip olan devletin kaçınılmaz kaderidir. Bu toprakları Vatan yapmak için sizler en değerli varlıklarınızı; çocuklarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi, yakınlarınızı, kısacası en sevdiklerinizi bu millet için feda ettiniz. Sizler Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için; milletimizin huzurunu ve güvenliğini muhafaza için üstün cesaret, feragat ve kahramanlıklar gösterdiniz, vatanımız için şehitliği göze alarak canlarınızı ortaya koydunuz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık da yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur ve bizler, sizler için ne yaparsak yapalım hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek azdır, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersizdir. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz, başımızın tacısınız. Bu vatan, bu millet, size minnet ve şükran borçludur" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Vali Usta, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu - Son Dakika
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor. PlayStation VR2, 2023 yılının başlarında 22 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bayraktar, 35. gününde olan çalışmalarda önceliklerinin 9 işçiye ulaşmak olduğunu belirtti ve ailelerle birlikte oruçlarını açtıklarını söyledi. Bakan, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve bekleyişin bir an önce son bulmasını temenni etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dün Çanakkale'de geçit vermeyenlerin torunları, bugün de sınır içinde sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyanlar ve arkasında yine emperyalist güçlerle büyütülerek, beslenerek, silah verilerek, güçlendirilerek ortalığa salınanlar...
Kars'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.