Şehit yakınları, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini davul ve zurna eşliğinde kutladı - Son Dakika
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Şehit yakınları, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini davul ve zurna eşliğinde kutladı

Şehit yakınları, FETÖ elebaşı Gülen\'in ölüm haberini davul ve zurna eşliğinde kutladı

Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini Sincan Yenikent Cezaevi önünde davul zurna eşliğinde duyurdu.

21.10.2024 16:17
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Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini Sincan Yenikent Cezaevi önünde davul zurna eşliğinde duyurdu.

Dernek üyesi Mehmet Celal Almaz, Sincan Yenikent Cezaevi önünde yaptığı basın açıklamasında, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün tüm devlet düşmanlarına ibret olması gerektiğini söyledi.

Almaz, "Vatanımızın bekasına kasteden FETÖ hain terör örgütünün liderinin cehenneme gittiği bilgisini aldık. Devlete ihanet eden, vatana ihanet edenin hali bu olur. Vatansız bir şekilde buradan binlerce kilometre ötede gömülmek zorunda kaldı. Bakın lideriniz geberdi. Siz de aklınızı başınıza alın. Vatansız bir şekilde ölmek yerine gelin, tövbe edin. Cezanız neyse çekin ve devletimizin şefkatli kanatları arasında yerinizi alın. Yoksa tarumar olacaksınız. Bu devlete başkaldıranın başı alınır arkadaşlar." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka çağrısı üzerine eşiyle sokağa çıktıklarını anlatan gazi Emine Aydınbelge ise şunları kaydetti:

"Eşimle Genelkurmayın önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralandık. Ülkenin askeri üniformalarını giymiş bir şekilde ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. Biz de o gün sivil olarak vazifemizi yaptık. Onlara karşı durduk. Başarısız oldular. Hastanede çekilen röntgende bacağımdan tırnak büyüklüğünde 22 şarapnel çıktı. Onların hain ve terörist olduğu bir gerçek. Onun gibi ülkemize göz diken veya farklı emelleri olan insanlara karşı durduğumuzu 'FETÖ öldü bu iş bitti' demediğimizi göstermek için biz bugün buradayız. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Hainlerin yeri işte bu ülke değil."

Gazi Ahmet Çaykara da "Biz mahkeme safahatında Amerika'nın aparatı ve mankurtlaşmış robotları ile hesaplaştık. Bunların bir kısmı cezalarını aldı, bir kısmının da hukuk süreci devam ediyor. Biz devlete inanan kişiler olarak hesaplaşmaya devam edeceğiz. Hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Cezaevi, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit yakınları, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini davul ve zurna eşliğinde kutladı - Son Dakika


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