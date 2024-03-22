Şehit Yakınları ve Gazilere Atamalar Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehit Yakınları ve Gazilere Atamalar Gerçekleştirildi

Şehit Yakınları ve Gazilere Atamalar Gerçekleştirildi

Kamu kurum ve kuruluşlarına, 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi.

22.03.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu kurum ve kuruluşlarına, 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta düzenlenen törende, şehit ve gazilerin vatan, birlik ve beraberliği korumak adına büyük fedakarlıklar gösteren kahramanlar olduğunu ifade ederek, tüm kahramanları şükranla ve rahmetle yad etti.

Her emanetin kıymetli olduğunu ancak şehitlerin emanetleri ve gazilerin en kıymetli değerleri olduğunu kaydeden Göktaş, "Onların emaneti vatan toprağı, gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızdır. Onların emaneti siz kıymetli ailelerimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak ise bizim boynumuzun borcudur, vatani görevimizdir." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazileri hayatın her alanında desteklediklerini belirten Göktaş, eğitimden sağlık hizmetlerine, sosyal haklardan ücretsiz seyahat hakkına kadar pek çok alanda hizmetlerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini anlattı.

İstihdam hakkının kapsamı genişletildi

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sağlanan haklardan birinin de kamuda istihdam hakkı olduğunu dile getiren Göktaş, 2002 yılına kadar yalnızca terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin yakınlarına ve gazilere tanınan istihdam hakkının kapsamını genişlettiklerini anımsattı.

Terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına tanınan istihdam hakkını 2'ye çıkardıklarını belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensubu güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara ise bir istihdam hakkı sağladık. Bunun yanı sıra istihdam hakkı bulunmayan diğer kamu kurumlarındaki vazife malullerine de bir istihdam hakkı tanıdık. Ayrıca terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya engelli hale gelen sivil vatandaşlara da bir istihdam hakkı tanıdık. Bu kapsamda bugün yaptığımız 591 atama ile kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 901'e ulaşmış olacak."

Ataması yapılanların da atandıkları kurumda görevlerini hakkıyla yerine getireceklerine inandığını dile getiren Göktaş, "Üstleneceğiniz bu görevler, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, çalışma hayatınızı sürdürmeniz en büyük arzumuzdur. Çalışkanlığınız ve dürüstlüğünüzle her biriniz aldığınız bu emaneti inşallah en güzel şekilde temsil edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atamaları noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla yapıldı.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının katıldığı törende, ataması gerçekleştirilenler Bakan Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Yakınları ve Gazilere Atamalar Gerçekleştirildi - Son Dakika

  • Kayseri'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
    12:50 Kayseri'de polis operasyonunda 10 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 11 şüpheliyi yakalamıştı. Operasyonda, sentetik uyuşturucu, hap, silahlar ve çeşitli diğer suç unsurları ele geçirildi.

  • İzmir'de Gebelik Zehirlenmesi Geçiren Annenin 890 Gramlık Bebeği Sağlığına Kavuştu
    12:50 İzmir'de Gebelik Zehirlenmesi Geçiren Annenin 890 Gramlık Bebeği Sağlığına Kavuştu

    İzmir'de gebelik zehirlenmesi yaşayan annenin hamileliğin 30. haftasında 890 gram olarak dünyaya getirdiği bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Bebek, gelişim geriliği ve solunum sıkıntısı yaşaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. 62 günlük tedavinin ardından bebeğin sağlığına kavuşmasıyla anne ve ailesi mutlu oldu.

  • Sakarya'da İftar İçin Rezervasyon Yaptırıp Gitmeyenler İşletmeciye Tepki Gösterdi
    12:50 Sakarya'da İftar İçin Rezervasyon Yaptırıp Gitmeyenler İşletmeciye Tepki Gösterdi

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir et restoranı işleten Bayram Budak, iftar için rezervasyon yaptırıp gelmeyen vatandaşlar nedeniyle israf olan yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi. İşletmeciye destek mesajları yağarken, Budak, rezervasyon sisteminde ön ödeme yapılması gerektiğini ve gelmeyecek olanların telefonla haber vermesi gerektiğini belirtti.

  • Çinli otomobil üreticisi BYD, Yunanistan pazarında satışa başladı
    12:49 Çinli otomobil üreticisi BYD, Yunanistan pazarında satışa başladı

    BYD, Yunanistan'da piyasaya sürdüğü ilk iki binek araç modeli olan BYD ATTO 3 ve BYD SEAL ile satışa başladığını duyurdu. Sfakianakis Group, BYD'nin Yunanistan'daki ulusal bayi ortağı olacak. BYD, Atina'da açtığı ilk mağazasının ardından Nisan ayında ikinci mağazasını açmayı planlıyor. Şirket, Avrupa'da 20 ülkede faaliyet göstererek Avrupalı tüketicilere çeşitli yeni enerjili araç modelleri sunuyor.

  • Düzce Belediyesi Ramazan etkinlik çadırı çocukların akınına uğradı
    12:49 Düzce Belediyesi Ramazan etkinlik çadırı çocukların akınına uğradı

    Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinlik çadırında çocuklar için yüz boyama, geleneksel oyunlar, Hacivat Karagöz ve Meddah gösterisi yapıldı.

  • Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesi davasında okul müdürünün oğluna tahliye kararı
    12:48 Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesi davasında okul müdürünün oğluna tahliye kararı

    Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemelerin adaletsiz olduğunu belirtti.

  • Kayseri'de torbacılara yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı
    12:47 Kayseri'de torbacılara yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

  • Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Üniversite Öğrencileri ile İftar Yaptı
    12:45 Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay Üniversite Öğrencileri ile İftar Yaptı

    Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kampüs Kafe'de üniversite öğrencileri ile buluşup iftar yaptı. Gençlerin sorunlarını dinleyen Akay, çözüm önerilerini sıraladı, yapacakları hizmetleri anlattı.


11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
11:15 Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya’yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor Yeni Anayasa Başkanı Kadir Özkaya'yı Can Atalay ve Demirtaş ile ilgili 2 kritik dosya bekliyor
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
10:01 Adana’da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı Adana'da üniversite öğrencisi otobüste tacize uğradı, şüpheli tutuklandı
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:15 Öyle Bir Geçer Zaman ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’nin Son Hali Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin Son Hali
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
11:20 Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı Kaçak madende yakılan Afgan madenciyle ilgili kan donduran ayrıntı
11:09 Gümüşhane’de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti Gümüşhane'de halı sahada kalp krizi geçiren İbrahim Sağırkaya hayatını kaybetti
11:03 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 12:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Yakınları ve Gazilere Atamalar Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement