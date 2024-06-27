Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İbrahimşehir Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle ziyaretinin ardından Başkan Yılmaz, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

27.06.2024 10:28
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde dereceye giren sporculara, ödüllerini takdim etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İbrahimşehir Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların çeşitli konulardaki taleplerini ve sorunlarını dinledi. Görüşmeler sırasında sorunları ve çözüm önerilerini not alan Başkan Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin aralıksız devam edeceği bilgisini verdi. Yılmaz, bu tür ziyaretlerin vatandaşların taleplerinin doğrudan alınması ve çözüme kavuşturulması açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Mahalle ziyaretinin ardından Başkan Yılmaz, Belediye'nin ev sahipliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri organizasyonunda dereceye giren güreşçilere ödüllerini takdim etti. Organizasyonda, 420 güreşçi kıyasıya mücadele etti. 22 farklı kategoride yarışan sporculardan 66'sı dereceye girerek, başarı gösterdi.

Geleneksel sporların yaşatılmasının ve bu tür organizasyonların düzenlenmesinin kültürel mirasın korunması için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, güreşçileri başarılarından dolayı tebrik etti. Yılmaz, gençlerin sporla uğraşmasının, sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Geleneksel Aba Güreşleri'nin yaşatılmasının ve bu tür organizasyonların düzenlenmesinin, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğine değinen Başkan Yılmaz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti - Son Dakika


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