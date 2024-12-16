Başkan Yılmaz, Zülfikar Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, Zülfikar Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hafta sonu Zülfikar Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde dinledi. İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Hangi mahallemizde ihtiyaçlar ve eksikler ne ise çözüme kavuşturacağız" dedi.

16.12.2024 13:27  Güncelleme: 15:15
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, hafta sonu Zülfikar Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde dinledi. İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Hangi mahallemizde ihtiyaçlar ve eksikler ne ise çözüme kavuşturacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretlerini haftasonu da sürdürdü. Yılmaz'a meclis üyeleri ve kurum müdürleri de eşlik etti. Zülfikar Mahallesi Sosyal Tesis'te gerçekleşen buluşmaya, bölge muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm için gerekli çalışmaları başlattı.

"Kırsal mahallelerde de halkımız kaderine terk edilmiş durumda"

Başkan Yılmaz, göreve geldikleri günden beri sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. İhtiyaçları ve sorunları yerinde gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Uzun bir zamandır maalesef kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de halkımız kaderine terk edilmiş durumda. Hiçbir çalışma yapılmadığı gibi, sorunlar da birikmiş. Ancak bizim şikayet etmeye hakkımız yok. Hangi mahallemizde ihtiyaçlar ve eksikler ne ise çözüme kavuşturacağız" dedi.

"İhtiyaç duyulan her alanda belediyemizin varlığını hissettireceğiz"

Zülfikar Mahallesi'nin ihtiyaç duyduğu park ve kilit taşı için talimat veren Başkan Yılmaz, "Maalesef halkımızı çok üzdüler. Ama buna tahammülümüz yok. İhtiyaç duyulan her alanda belediyemizin varlığını yine insanlarımıza hissettireceğiz. Şehitkamil'imizin her bir köşesinde insanlarımız mutlu olana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz, Zülfikar Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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