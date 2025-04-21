Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Şehitkamil'imizi Mutlu ve Huzurlu Bir Kent Haline Getireceğiz"

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Beyreli, Bozobası, Kabasakız ve Tokdemir mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde sorun ve talepleri dinleyen Yılmaz, "Hep söylediğimiz gibi el birliğiyle Şehitkamil'imizi mutlu ve huzurlu bir kent haline getireceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Beyreli, Bozobası, Kabasakız ve Tokdemir mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, sorun ve taleplerini de dinledi. Ziyaretlerde Yılmaz'a, meclis üyeleri ve belediye amirleri de eşlik etti.

Yılmaz, kırsalda ve kent merkezinde sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Sorunları en hızlı çözmenin yolu, o sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir. Çok şükür geriden kalan 1 yılda adım attığımız her sokakta içecek bir çayımız var. Vatandaşlarımız sevgiyle kucaklayıp, bağrına basıyor. Biz de gece gündüz çalışarak bu ilgiye layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah hep söylediğimiz gibi el birliğiyle Şehitkamil'imizi mutlu ve huzurlu bir kent haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.