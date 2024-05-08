Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'nde Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'nde Yurttaşlarla Buluştu

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Başkan Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi ve sorunları yerinde gözlemledi. Yurttaşların belediye yönetimine olan güvenini artırmayı hedeflediğini belirten Yılmaz, daha güçlü bir diyalog oluşturacaklarını ifade etti.

08.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:53
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'nde yurttaşlarla buluştu. Başkan Yılmaz, bölge halkının taleplerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Mahalle Muhtarlığı'na giden Başkan Yılmaz, daha sonra esnafı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yılmaz, mahalle sakinlerinin günlük yaşantılarını daha yakından tanımak ve mahalledeki sorunları yerinde gözlemlemek amacıyla önce bölgeyi dolaştı. Yılmaz, yaşlılar ve çocuklarla da özel olarak ilgilendi.

Yurttaşın; sorun, ihtiyaç, talep, beklenti ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Yılmaz, istişarenin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, yurttaşın belediye yönetimine olan güvenini artırarak, yerel yönetim ile yurttaşlar arasında daha güçlü bir diyalog oluşturacaklarını dile getirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi\'nde Yurttaşlarla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'nde Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Seyrantepe Mahallesi'nde Yurttaşlarla Buluştu - Son Dakika
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