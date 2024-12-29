Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: " Sosyal Tesisler Halkın Parasıyla Yapıldı, Yine Halkımızın Hizmetinde Olacak" - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: " Sosyal Tesisler Halkın Parasıyla Yapıldı, Yine Halkımızın Hizmetinde Olacak"

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Şehitkamil Belediyesi sosyal tesislerinde artık dileyen herkesin evlilik organizasyonları düzenleyebileceğini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Bu tesisler halkın parasıyla yapıldı. İhtiyaç duyulan her alanda yine halkımızın hizmetinde olacak” dedi.

29.12.2024 17:09  Güncelleme: 09:37
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi sosyal tesislerinde artık dileyen herkesin evlilik organizasyonları düzenleyebileceğini söyleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bu tesisler halkın parasıyla yapıldı. İhtiyaç duyulan her alanda yine halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, taziye evi olarak kullanılan ve çeşitli kursların da düzenlenebildiği sosyal tesislerin artık ihtiyaç duyulan özel günlerde de vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi. Şehitkamil Belediyesi olarak sorunlara imkanlar ölçüsünde çözümler ürettiklerini dile getiren Yılmaz, "Halkımız maalesef geçim sıkıntısıyla zorlu bir mücadele içerisinde. Bir taraftan anne babalarımız evinde sıcak bir çorba pişirebilmenin mücadelesini verirken, bir taraftan evlilik çağına gelmiş çocukları için artık bir düğün bile yapamaz duruma geldi" diye konuştu.

Artık yuva kurmanın oldukça zor olduğunu kaydeden Yılmaz şunları söyledi:

"Bir anne baba çocuğunu evlendirmek istese söz, nişan, düğün, altın, beyaz eşya, mobilya derken 1 milyon lirayı gözden çıkarmak zorunda kaldı. Maalesef ekonomik şartlar da buna elverişli değil. Biz de bu konuda imkanlar çerçevesinde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Evlilik masraflarını bir nebze azaltmak amacıyla sosyal tesislerimizde yeni bir dönem başlattık. Bundan sonra ihtiyaç duyan her vatandaşımızı sosyal tesislerimizde kız isteme, söz ve nişan gibi organizasyonları ücretsiz bir şekilde yapabilecek. İstiyoruz ki vatandaşlarımız en mutlu günlerinde karamsarlığa kapılmasın. Geleceğe mutlu ve huzurlu bir şekilde bakabilsin. Halkımızın yükünü bir nebze dahi olsa hafifletebilirsek, bundan büyük mutluluk duyarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: ' Sosyal Tesisler Halkın Parasıyla Yapıldı, Yine Halkımızın Hizmetinde Olacak' - Son Dakika


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