Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Umut Mahallesi'nde Devam Eden Projeleri İnceledi

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Umut Mahallesi'nde yapımı devam eden park ve ikram evinde incelemelerde bulundu. Parkın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Yılmaz, "Hemşehrilerimiz hasret kaldığı yeşile kavuşacak" dedi.

İlçede devam eden projeleri yerinde incelemek için sahaya inen Yılmaz, Umut Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu. Parkın kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildiren Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Parkı yapacağımız alanın fiziki şartları çok uygun olmadığı için ekip arkadaşlarımız sağ olsun güzel bir proje ortaya çıkardı. Yaklaşık 1.5-2 metre derinliğinde dolgu ve zemin sıkıştırma ile alan hazırlığı yapıldı. Toplamda 2 bin 900 metrekarelik alanımızda 800 metrekarelik yeşil alan, oturma ve dinlenme alanları, oyun alanları ile yılların özlemini sona erdireceğiz. Sürdürülebilirliği sağlamak için tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Çok şükür gerekli mali ve işgücüne sahibiz. Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla da sulama, altyapı, inşaat ve peyzaj işlerinin tamamı park bahçeler müdürlüğü ekipleri ve atölye çalışanları tarafından tamamlandı."

Yılmaz, parkın içerisinde kurulumu devam eden Şehitkamil Belediyesi İkram Evi'nde de incelemelerde bulundu. Vatandaşların çocuklarıyla parkta zaman geçirirken, dinlenirken çay ve çorbadan mahrum kalmayacağını dile getiren Yılmaz, "Yine tamamen öz kaynaklarımızla kendi ekibimiz tarafından atölyelerimizde hazırladığımız İkram Evi ile parka gelen hemşehrilerimize çay ve çorba ikramında bulunacağız. Vatandaşlarımızın ilk tepkisi çok güzeldi. İnşallah bu ikram evlerimizi ilçemizin genelinde yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.