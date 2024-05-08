Şehitkamil Belediye Meclisi 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı Tamamlandı

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Meclisi'nin 2024 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim Toplantısı tamamlandı. Birleşimde toplam 7 madde görüşüldü.
Toplantı, Şehitkamil Belediye Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen yönetiminde yapıldı. Yoklamanın ardından gündemdeki maddeler görüşülmeye başlandı. 2024 Yılı Dönemi Mayıs Ayı 1. Birleşim Toplantısı'nda ilgili komisyonlara sevk edilen 7 madde görüşüldü. Gündemdeki 5 madde oy birliğiyle kabul edildi, 2 maddenin kabulü ise oy çokluğuyla gerçekleşti.
Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Meclis Başkanvekili Süleyman Türkmen, birleşimi kapattı.
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