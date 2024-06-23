Şehitkamil Belediyesi, İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri\'ne Ev Sahipliği Yapıyor

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(GAZİANTEP)- Bu yıl 20'incisi düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri, Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve sponsorluğunda başladı. Organizasyona vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyon öncesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nda kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Güreş sahası, 655 metrekarelik alanın çim ekimi ile modern hale getirildi. Ayrıca, sahadaki demir tellerin eksikleri giderildi, yeniden düzenlenip boyandı ve hasar görmüş kilit taşları, beton ve bordür imalatları titizlikle tamir edildi. Bu sayede, saha hem güvenli hem de estetik açıdan daha cazip bir hale getirildi. Çatılı banklar ve masalı banklar onarılarak yeniden boyandı, böylece güreşçiler ve izleyiciler için konforlu dinlenme alanları oluşturuldu. Organizasyon öncesinde yapılan kapsamlı çevre temizliği ile etkinlik alanı hazır hale getirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, tüm sporculara başarı dilekğinde bulunurken, organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür etti.