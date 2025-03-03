Şehitkamil Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında 19 Madde Görüşüldü

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısının birinci birleşimi, Umut Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşti. Gündemdeki 19 maddenin oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildiği toplantıda, gündem dışı 4 madde de gündeme alındı.

Şehitkamil Belediyesi mart ayı meclis toplantısı'nın birinci birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Belediye Başkanı Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 19 madde görüşüldü. Meclisin açılışında eski Başbakan Necmettin Erban'ı vefatının 14. yıl dönümünde saygıyla anan Başkan Yılmaz, önceki gün hayatını kaybeden Gaziantepli ünlü sanatçı Edip Akbayram'a da Allah rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemdeki 19 madde oybirliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem dışı 4 madde de oy birliği ile gündeme alındı.