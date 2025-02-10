Şehitkamil Belediyesi'nden Gatem Bölgesi'nde Temizlik Seferberliği

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, başlattığı temizlik seferberliği kapsamında GATEM Bölgesi'nde bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte ederek çöp yığınlarını toplandı.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliğini birçok bölgede devam ettiriyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, kentin önemli ticaret merkezlerinden olan GATEM Bölgesi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi, çöp yığınları toplandı.

"Temizlik konusunu ancak halkımızla birlikte çözebiliriz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil'i hak ettiği görünüme kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Kentin birçok noktasında temizlik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Başkan Yılmaz, "GATEM ve çevresi insan yoğunluğunun en çok olduğu ticari bölgelerimizden biri. Kentimize yakışmayan bir görünüme sahipti ve bu da bizim için oldukça rahatsız ediciydi. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla bölgeyi 2 günde temizledik. Bizler Şehitkamil'imizi her alanda örnek bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ancak temizlik konusunu halkımızla birlikte çözebiliriz. İnşallah hemşehrilerimizle birlikte 'En güzel temizlik, kirletmemektir' anlayışıyla hareket ederek, ilçemizi hak ettiği görünüme kavuşturacağız" dedi.