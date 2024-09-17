Ahmet Yılmaz Anısına Futbol Turnuvası Düzenleniyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, ilçenin ilk Belediye Başkanı avukat Ahmet Yılmaz anısına futbol turnuvası düzenliyor.

Avukat Ahmet Yılmaz Futbol Turnuvası, Şehitkamil'in spor kültürünü geliştirmek ve gençlere sporu sevdirmek amacıyla organize ediliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, özellikle gençlerin bu tür organizasyonlarda sporla buluşmaları ve birlik duygusu yaşamaları açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yılmaz, turnuvanın sadece futbolun değil, aynı zamanda ilçenin tarihine ve değerlerine saygı duruşu niteliği taşıdığını da sözlerine ekledi.

Turnuvanın ilk karşılaşmaları, 17 Eylül 2024 Salı günü Sporland Futbol Kulübü ile Kalespor, arasında oynanacak. Aynı saattlerde, Şehitkamil Belediyespor ile Hacıbaba Özgençlik Spor Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların ardından, finale yükselen iki takımın mücadelesi 20 Eylül 2024 Cuma günü oynanacak. Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da gerçekleşecek final maçı, turnuvanın kazananını belirleyecek.