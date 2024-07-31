Şehitkamil Belediyesi Kuzeyşehir'de 2 Yeni Park İnşa Ediyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Kuzeyşehir'de aynı anda 2 yeni park için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "İlçemizin geleceğine yapılan bu yatırım daha yaşanabilir, mutlu ve sağlıklı bir Şehitkamil inşa etme yolunda önemli bir adımdır" dedi.

"Şimdi Daha Çok Yeşil Şehitkamil" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Belediye, ilçedeki yeşil alan miktarını hızla artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, aynı anda 2 yeni parkın yapımına kalabalık bir ekiple başlandı.

Kuzeyşehir'de yapılacak parklardan biri, toplamda 6 bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak. Bu alanda, her yaş grubundan insanın faydalanabileceği çeşitli aktiviteler için alanlar bulunacak. Parkın içerisinde, açık hava sporlarını teşvik etmek amacıyla bir fitness alanı yer alacak. Ayrıca, parkın etrafında 464 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu inşa edilecek. Bu yol, sabah koşuları ve akşam yürüyüşleri için mükemmel bir alan sunacak. Parkta ayrıca, dinlenmek ve sosyal etkinlikler için oturma alanları da bulunacak. Bu alanlar, vatandaşların doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmesi için tasarlandı.

Çocuk oyun alanı, futbol sahası, oturma alanları

İkinci park ise toplamda 3 bin 900 metrekare büyüklüğünde olacak. Bu parkta, özellikle çocukların enerjilerini atabileceği bir çocuk oyun alanı yer alacak. Oyun alanı, modern ve güvenli oyun ekipmanlarıyla donatılacak. Ayrıca, gençlerin ve spor tutkunlarının vazgeçilmezi olacak bir futbol sahası da bu parkta yer alacak. Bu parkta da vatandaşların rahatça oturup sohbet edebileceği oturma alanları bulunacak.

Bölge halkının yaşam kalitesini artıracak

Daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini kaydeden Belediye Başkanı Umut Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şehitkamil ilçemizi daha yeşil, yaşanabilir ve modern hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Kuzeyşehir bölgesinde 2 yeni parkın yapımına başlamamız, bu hedef doğrultusunda önemli bir adımdır. Bu parklar, yeşil alan ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, fiziksel ve sosyal aktiviteler için de ideal mekanlar sunacak. Parklarımızda, her yaştan insanımızın kullanımına uygun alanlar tasarladık. Parklarımızda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve dinlenme alanları bulunacak. Toplumsal bağların güçlenmesine ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bu 2 park, Kuzeyşehir sakinlerimizin yaşam kalitesini artıracak. İlçemizin geleceğine yapılan bu yatırım daha yaşanabilir, mutlu ve sağlıklı bir Şehitkamil inşa etme yolunda önemli bir adımdır."