Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Piyano Dinletisi

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Piyano Dinletisi'ne müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaz Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerin sahne aldığı konser, davetlilerden büyük alkış aldı.
Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki Yaz Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerler, yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile kapattı. Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda kursiyerler hünerlerini Büyük Zafer'in 102'nci yılı için sergiledi.
Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan davetliler, konser sonuna beğenilerini genç sanatçıları uzun süre alkışlayarak gösterdiler.
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