Şehitkamil Belediyesi\'nden ihtiyaç sahibi ailelere giysi desteği

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı "Giysi Market" projesiyle ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi desteği veriliyor. İlçenin farklı noktalarında oluşturulan marketlerden bir haftada 2 bin 756 aile faydalandı.

Başkan Yılmaz'ın hayata geçirdiği Giysi Market'le ihtiyaç sahibi aileler diledikleri kıyafetleri alabiliyor. Henüz ilçenin üç noktasında oluşturulan Giysi Market'lerden tüm yaş grupları faydalanabiliyor.

Giysi Market'ler hizmete başlayalı henüz bir hafta olmadan vatandaşların beğenisini kazandı. Bir haftada 2 bin 576 aile Giysi Market'leri ziyaret ederek, ihtiyacı olan ürünleri aldı. Üç marketten de dağıtılan toplam kıyafet sayısı ise 13 bin 780 oldu.