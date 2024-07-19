Şehitkamil Belediyesi'nin Kent Lokantası projesi yoğun ilgi görüyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi'nin hizmete açtığı Kent Lokantası projesi, uygun fiyatlı ve kaliteli yemek seçenekleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Şehitkamil Belediyesi geçen Haziran ve Temmuz ayında iki Kent Lokantası'nı hizmete açmıştı. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin vatandaşa hizmet veren iki lokantada, üç çeşit yemek ve içecek, sadece 45 TL'ye sunuluyor. Bu fiyat, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan vatandaşlar, Kent Lokantaları'na ilişkin şunları söyledi:

- Abdullah Mert Yılmaz: "Bugün ilk kez deneyimledim ve çok memnun kaldım. Temizlik olsun, lezzet olsun, fiyata karşın aldığımız hizmet gerçekten çok güzeldi. Mutlu ayrıldım. Bu tür yerlerin Gaziantep genelinde yayılması çok faydalı olur, kesinlikle desteklerim. Çok güzel bir hizmet. Tercih edilmesi iyi olur."

- Mehmet Pınar: "Bugün, Gaziantep'te 45 TL'ye bir nohut dürümü yok. Bu şartlarda fakir, fukara Umut Yılmaz'ın sayesinde bir ekmek yiyor. En azından bir öğlen yemeğinde karnını doyuruyor. Yemeklerin kalitesi güzel, hizmet güzel, çalışanları güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsunlar. Kent Lokantası'nın konumu doğru bir yerde. Üniversitenin yanında. Çok gariban öğrenci var, çok gariban vatandaş var. Başkanımıza saygılarımı sunuyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Sağ olsun var olsun. Allah, yolunu açık eylesin."

-Ömer Kayakan: "Buranın açılışına da gelmiştim. Çok mükemmel bir hizmet. İçeride bir döner yiyorsun 60-70 TL'ye. Allah, razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani burada bir restoranda bir yemek yiyor gibi yiyorsun. Restorandaki yemekten daha kaliteli, daha güzel bir hizmet. Çalışan arkadaşlar saygılı, terbiyeli. İnşallah, bu daha da yaygınlaşır. Şehitkamil Belediyesi'ni diğer belediyeler de örnek alarak bu hizmeti yaygınlaştırırlar. Vatandaşa hizmet, her zaman için karşılığını bulur."