Şehitkamil Belediyesi Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği'ni düzenledi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen "Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği"nde 7-12 yaş arasındaki 112 sporcu kulaç attı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Minik Kulaçlar Yüzme Şenliği başladı. Alleben 2 Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda 5 farklı disiplinde, 7-12 yaş kategorilerinde toplamda 112 sporcu yarıştı.

Başkan Umut Yılmaz, göreve geldikleri andan itibaren çocuklara yönelik etkinliklerine önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, "Çocuklarımız, gençlerimiz rahat olsun. Söz verdiğimiz gibi her zaman yanlarında olacağız. Onların yalnız hissetmesine fırsat vermeyeceğiz. Tüm yaş gruplarına yönelik etkinliklerimiz devam edecek. Şehitkamil'de tüm çocuklarımız ve gençlerimizin mutlu olması için daha çok çalışacağız" diye konuştu.