Şehitkamil'de 2 Bin 398 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği denetimlerde, Sanayi Mahallesi 60209 numaralı Sokak'ta park halinde bulunan bir TIR'da 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Denetimlerde, bitkisel yağların zeytinyağı görünümünde ve etiketsiz olduğu tespit edilerek el konuldu. El konulan 2 bin 398 litre sahte zeytinyağı, biyodizel üretiminde kullanılacak.

Yetkililer, sahte yağların tespit edildiği TIR'ın sahibine ve olayda dahli olabilecek kişilere karşı hukuki sürecin hızla işleyeceğini ve gerekli cezaların uygulanacağını duyurdu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; halkın sağlığını tehdit eden sahte ürünlere karşı kararlılıkla mücadele edileceği ve bu tür sahtecilik vakalarının önüne geçmek için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi. Açıklamada, tüketicilere de dikkatli olmaları ve şüpheli ürünleri yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunuldu.