Şehitkamil'de Dülük Tabiat Parkı'na Girişler Bayramda Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Şehitkamil'de Dülük Tabiat Parkı'na Girişler Bayramda Ücretsiz Olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı’nın Kurban Bayramı süresince ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacağını açıkladı.

14.06.2024 13:53
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük Tabiat Parkı'nın Kurban Bayramı süresince ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacağını açıkladı.

Başkan Yılmaz, mangal yapmamak ve ateş yakmamak kaydıyla herkesin Kurban Bayramı süresince Dülük Tabiat Parkı'na ücretsiz girebileceğini duyurdu. Ücretsiz girişler, 16 Haziran 2024 Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran 2024 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşlarımıza böyle bir imkan sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dülük Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle herkese huzur veren bir yer. Bu bayramda da sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirmeniz için parkımıza ücretsiz olarak giriş yapabileceksiniz. Ancak, orman yangınlarına karşı tedbirli olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenle mangal yapmamak ve ateş yakmamak koşuluyla parkımızı ziyaret edebilirsiniz."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Şehitkamil'de Dülük Tabiat Parkı'na Girişler Bayramda Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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