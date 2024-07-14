Şehitkamil\'de "Köy Turnuvaları" Başladı

Güncel

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği "Köy Turnuvaları", Başkan Umut Yılmaz'ın başlama vuruşuyla başladı. Başkan Yılmaz, "Köylerimizin spor faaliyetlerine olan ilgisini artırmak ve onlara bu heyecanı yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği "Köy Turnuvaları"nın ilk gün maçları, Beykent Stadyumu ve M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde oynandı. Başkan Yılmaz da maç öncesinde takımlarla bir araya gelerek, başarı dileklerinde bulundu. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu turnuvalar, sadece sporun birleştirici gücünü göstermekle kalmayacak, aynı zamanda köylerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını da pekiştirecektir. Spor, toplumumuzun her kesiminde olduğu gibi gençlerimizin ve çocuklarımızın hayatında da son derece önemli bir yere sahiptir. Spor sayesinde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştiriyor, disiplinli ve takım ruhuna sahip bireyler yetiştiriyoruz. Sporun bu olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak, köylerimizin spor faaliyetlerine olan ilgisini artırmak ve onlara bu heyecanı yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."