 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheliye gözaltı

Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheliye gözaltıİÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığını, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheliye gözaltı
15.01.2024 - 09:48,
Abone Ol

Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheliye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığını, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 18'i yakalandı. 19'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımda operasyondan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheliye gözaltı - Son Dakika


10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30
Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:14
'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:12
13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:02
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?

Son Dakika
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18 Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:12 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:14 "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:02 Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
09:11 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi tarihi zaferin eşiğinde görüyor: Aston Villa ile final oynar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 10:57:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapan 18 şüpheliye gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement