Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Esnaf Ziyaretleri Yaptı

Güncel

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Çarşı ve Utku Mahallelerinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Durbay, Çarşı ve Utku Mahallelerinde esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Durbay, notlarını alarak, taleplerin çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Durbay, esnaf ve vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla, yerel yönetim ve halk arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.