Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Manisalı Gazetecilerle Bir Araya Geldi

08.01.2026 14:26  Güncelleme: 15:16
Hakan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde gazetecilik mesleğinin önemine değinerek, basın çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti ve özgür basının demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesi Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şehzadeler Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına Şimşek'in yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan Şimşek, gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını vurgulayarak, "Gazetecilik; toplumsal hafızayı canlı tutan, demokrasinin temel taşlarından biri olan onurlu bir meslektir" dedi.

Gazetecilerin güvencesiz çalışma, düşük ücret, sendikasızlık ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Şimşek, özgür ve bağımsız basının demokratik toplumlar için vazgeçilmez olduğunu sözlerine ekledi. Mesleğini onuruyla sürdüren tüm basın emekçilerini kutlayan Şimşek, bu uğurda hayatını kaybeden gazetecileri de saygıyla andı.

Kahvaltı programının ardından Şimşek, Şehzadeler Belediyesi'nin gelecek döneme ilişkin çalışma ve projelerine ilişkin basın mensuplarını bilgilendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise etkinlik dolayısıyla Şimşek ve Şehzadeler Belediyesi'ne meslektaşları adına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

