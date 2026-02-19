Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Su Baskınları Yaşanan Akpınar Mahallesi'nde İnceleme

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, yoğun yağış nedeniyle Akpınar Mahallesi 232. Sokak'ta yaşanan su baskınlarının ardından bölgeyi ziyaret etti. Şimşek, "Büyükşehir Belediyemizle tam koordinasyon içinde hareket ediyor, kalıcı çözümler için süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Şimşek, kentte etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Akpınar Mahallesi 232. Sokak'taki su baskınlarının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerde Şimşek'e teknik ekiplerde eşlik ederek, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Şimşek, belediye ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirtti. Yoğun yağış sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını aktaran Şimşek, ekiplerle birlikte bölgede yerinde tespit çalışması yaptıklarını ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyledi. Kepçe, tahliye ve temizlik ekiplerinin hızla sevk edildiğini kaydeden Şimşek, mağduriyetlerin giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Şimşek, sürecin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirterek, altyapı ve tahliye çalışmalarının ortak planlama çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydetti. Şimşek, özellikle su tahliye kanalları ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı değerlendirme yapıldığını, kalıcı çözümler için teknik ekiplerin birlikte çalışma yürüttüğünü aktardı. Vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunan Şimşek, ihtiyaç sahibi aileler için destek mekanizmalarının devreye alındığını sözlerine ekledi.

Şimşek, "Yaşanan mağduriyetleri en kısa sürede gidermek için sahadayız. Büyükşehir Belediyemizle tam koordinasyon içinde hareket ediyor, kalıcı çözümler için süreci yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz su baskınlarının yaşandığı ilk andan itibaren sahada vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Bu çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.