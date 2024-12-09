Şehzadeler Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yapıyor

Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki 250 ihtiyaç sahibine gıda kolisi yardımı başlattı. Belediye ekipleri, kolilerin dağıtımı sırasında vatandaşlarla yakından ilgileniyor ve onların ihtiyaçlarını dinliyor.

09.12.2024 11:48  Güncelleme: 13:01
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(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, ilçedeki Kazım Karabekir, Turgut Özal, Ahmet Bedevi, Nurlupınar ve Adnan Menderes mahallelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi 250 haneye gıda kolisi yardımı yapılmaya başlandı.

Şehzadeler Belediyesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri kapsamında 250 haneye gıda kolisi yardımı yapıyor. Kolilerin belediye ekipleri tarafından dağıtım süreci başlatıldı. Kolilerinin teslimatı esnasında belediye personeli, vatandaşlarla yakından ilgileniyor ve onların ihtiyaçlarını dinliyor. Gıda kolilerinin dağıtımının ilerleyen günlerde tamamlanması ve benzer desteklerin ilerleyen dönemlerde de devam etmesi planlanıyor.

"Belediyemiz, sosyal yardımlaşma projeleriyle halkımızın her zaman yanında"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak ve onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz. Belediyemiz, sosyal yardımlaşma projeleriyle halkımızın her zaman yanında. Gıda kolisi yardımlarımız bu anlayışın bir parçasıdır. Amacımız, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımıza destek olarak onların yükünü bir nebze hafifletebilmektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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