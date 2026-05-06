Şehzadeler Belediye Meclisi'nde Gündem Maddeleri Karara Bağlandı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında belediye çalışmaları değerlendirilirken, gündemdeki çeşitli konular görüşülerek karara bağlandı.

Şehzadeler Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Şimşek yönetiminde Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Şimşek, göreve geldikleri günden bu yana sahada olduklarını vurgulayarak, mahalle ziyaretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Nisan ayı boyunca yaklaşık 60 mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Şimşek, taleplerin doğrudan alındığını ve çözüm süreçlerinin ilgili birimler üzerinden titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Toplantıda belediyenin çalışmalarına da değinen Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Temizlik hizmetlerinde de sahadaki performansı arttırdık"

"Uzun süredir aktif olmayan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü yeniden devreye alarak aktif hale getirdik. Temizlik hizmetlerinde de sahadaki performansı daha da arttırdık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde alanda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla ova yolu çalışmalarında 350 bin metrekarelik hedefimizin altı ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Öte yandan, 100. Yıl Günübirlik Kullanım Alanı projesinin eksiklerini tamamlandık bu tesisimizi de Anneler Günü'nde hizmete açarak Şehzadelerimizin sosyal hayatına katkıda bulunmuş olacağız. Bu güzel projemizin hayata geçmesinde emekleri olan önceki dönem Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve Merhum Başkanımız Gülşah Durbay'a teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde esnaf odalarımız ile bir araya gelerek özellikle ilçemizde yaşanan kaldırım işgallerinin önlenmesi amacı ile bir mutabakata vardık. Bu noktada zabıta ekiplerimiz sahada bu kontrolleri sürekli yapacaklar."

11 mahalle kırsal mahalle statüsüne alındı

Şimşek'in konuşmasının ardından meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 11 Komisyon raporu ile 12 tekliften oluşan gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan Çınarlıkuyu, Güzelköy, Hamzabeyli, Karaağaçlı, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Tilkisüleymaniye, Tepecik, Veziroğlu ve Yeniköy mahallelerinin kırsal mahalle statüsüne alınması oy birliği ile kabul edildi.