Şehzadeler Belediyesi'nin Müzik Kurslarında Yeni Dönem, 27 Nisan'da Başlıyor

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi'nin piyano, bağlama, keman ve gitar kurslarında yeni dönem, 27 Nisan itibarıyla başlıyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından 7 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik olarak planlanan müzik kursları, haftanın altı günü gerçekleştirilecek. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek eğitimlerde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde temel ve ileri düzey müzik eğitimi verilecek.

Kurslara başvurular, 13 Nisan ile 24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Eğitimler için başvuru ve kurs merkezi, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Evi olacak.

Belediye Başkanı Hakan Şimşek, müzik ve sanatın bireylerin gelişimindeki önemine dikkati çekerek, "Sanat, bir şehrin ruhunu besleyen en güçlü değerlerden biridir. Bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece akademik değil; kültürel ve sanatsal anlamda da donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Yeni dönemde açtığımız müzik kurslarıyla onların bu yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve hayata daha güçlü bağlanmalarına imkan sağlayacaktır. Şehzadeler'de sanatı hayatın merkezine alan bir anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanata ilgi duyan ve müzikle gelişim sağlamak isteyen herkesin katılımına açık olan kurslar, özellikle çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmesine katkı sunmayı hedefliyor.