Şehzadeler Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Şehzadeler Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Şehzadeler Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için özel bir kutlama programı düzenledi. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çekerek, her türlü destek sözü verdi.

25.11.2024 11:54  Güncelleme: 11:56
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(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Belediye Gençlik Merkezi ile Şehzadeler Gündüz Bakımevleri ve Kreşlerinde görev yapan öğretmenler için özel bir kutlama programı düzenledi. Programa katılan Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Her türlü övgüyü ve saygıyı fazlasıyla hak eden siz kıymetli öğretmenlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanındayız" dedi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi ile Şehzadeler Gündüz Bakımevleri ve Kreşlerinde görev yapan öğretmenler için düzenlenen özel kutlama programa, Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda öğretmen katıldı.Eetkinlikte, öğretmenlerin meslek hayatındaki özverisi, emeği ve topluma sağladıkları katkılar vurgulandı.

"Eğitime verdiğiniz katkılar, toplumumuzu aydınlatan birer meşaledir"

Başkan Gülşah Durbay, yaptığı konuşmada öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ulaşmalarında rehber olan ışıklardır. Her türlü övgüyü ve saygıyı fazlasıyla hak eden siz kıymetli öğretmenlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanındayız. Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Eğitime verdiğiniz katkılar, toplumumuzu aydınlatan birer meşaledir" dedi.

Konuşmanın ardından düzenlenen yemekte, öğretmenler hem meslektaşlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı buldu hem de belediye başkan yardımcıları ve Başkan Durbay ile sohbet etti. Başkan Durbay, öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinleyerek, Şehzadeler Belediyesi'nin eğitime yönelik projelerle her zaman destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika

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