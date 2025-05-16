Şehzadeler Belediyesi Ova Yolu Çalışmalarına Yeniden Başladı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, ova yolu düzenleme çalışmalarına yeniden başladı. Geçen yıl 180 kilometre yol kaplaması ve 500 km düzenleme yapan ekipler, bu yıl Sancaklıbozköy ve Sancaklığdecik mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi, tarımsal ulaşımı kolaylaştırmak için ova yolu çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl 180 kilometrelik yol kaplaması ve 500 kilometrelik düzenleme yapan ekipler, bu yıl da Sancaklıbozköy ve Sancaklığdecik mahallelerinde çalışmalarına başladı. Yaz ayları boyunca devam edecek çalışmalarla birlikte üreticilerin arazilerine daha rahat ulaşması ve ürünlerini pazara kolayca taşıyabilmesi hedefleniyor.

Bu yıl şu ana kadar 40 kilometrelik yol kaplaması ve 100 kilometrelik bakım çalışması tamamlandı. Belediye, bölgedeki tarımsal üretimin verimliliğini artırmak için altyapı çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

Şehzadeler Belediyesi, köy yollarının standartlarını yükselterek, hem ulaşım güvenliğini sağlıyor hem de tarımsal ekonominin gelişimine katkı sunuyor.