Şehzadeler'de 23 Nisan Coşkusu: 150 Öğrenci Kutlama Yaptı

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 150 öğrencinin katılımıyla Tarihi Bedesten Nikah Salonu'nda kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şehzadeler'de düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evleri'nin organize ettiği programa, 11 sınıftan 150 öğrenci katıldı. Öğrenciler, şiirler okudu, dans gösterileri sergiledi ve şarkılar söyledi. Tarihi Bedesten Nikah Salonu'nda gerçekleşen kutlamalara veliler de yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi Bedesten Nikah Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler hazırladıkları performanslarla büyük beğeni topladı. Programda, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı, çocukların hazırladığı gösteriler izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Belediye yetkilileri, çocukların bayramını en iyi şekilde kutlamak için çalıştıklarını belirterek, geleceğin teminatı olan gençlere her zaman destek olacaklarını belirtti. Etkinlik, çocuklara verilen hediyeler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.