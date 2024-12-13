Şehzadeler'de Su ve Altyapı Hizmetleri İçin Ortak Çalışma

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(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, ilçedeki su ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi için bir araya geldi. Toplantı sonrası mahallelerde incelemelerde bulunan heyet, ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

Şehzadeler ilçesinin su ve altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir adım atıldı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar ve şube müdürlerinin katılımıyla önce bir toplantı yapıldı.

Toplantının ardından heyet, saha çalışmaları kapsamında 1. Anafartalar, 2. Anafartalar, Ahmet Bedevi, Kazım Karabekir ve Turgut Özal mahallelerinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki su ve altyapı ihtiyaçlarını yerinde değerlendiren ekip, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili vatandaşların görüşlerini de aldı.

Saha incelemeleri sonrası açıklamada bulunan Yenal Yıldırım, Şehzadeler halkının kaliteli ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerine erişimi için MASKİ ile iş birliği içerisinde çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Özgür Avşar ise bölgedeki eksikliklerin hızlıca giderilmesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.