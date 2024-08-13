Şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen çocuğun tedavi çağrısı - Son Dakika
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Şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen çocuğun tedavi çağrısı

Şeker hastalığı nedeniyle gözleri görmeyen çocuğun tedavi çağrısı

Erzurum'da yaşayan Şimşek ailesinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Sudenaz'ın (12) gözleri, şeker hastalığı nedeniyle 1 yıl önce görmez oldu. Sudenaz'ın tedavi edilmesi için çağrıda bulunan ailesi ve arkadaşları, yeniden görmesini istiyor.

13.08.2024 13:10
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ERZURUM'da yaşayan Şimşek ailesinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Sudenaz'ın (12) gözleri, şeker hastalığı nedeniyle 1 yıl önce görmez oldu. Hastalığı sebebiyle ilkokula başlayamayan Sudenaz Şimşek, yeniden görmek ve arkadaşlarıyla koşup oynamak istiyor.

Oltu ilçesi kırsal Ayvalı Mahallesi'nde çobanlık yapan Cebrail (55) ve ev hanımı Rukiye Şimşek'in (50) 5 çocuğundan en küçüğü olan Sudenaz'a 7 yaşındayken şeker hastalığı tanısı konuldu. Ailesinin ilçede hastaneye götürdüğü Sudenaz'ın hastalığı, her geçen gün ilerledi. Ailenin imkanlarının el vermemesi sebebiyle tedavisi tam olarak yapılamayan Sudenaz'ın gözleri yaklaşık 1 yıl önce kapandı. Hastalığı nedeniyle anaokulundan sonra ilkokula başlayamayan Şimşek, okula gitmek, sokaklarda koşup oynamak istiyor. Sudenaz'ı arkadaşları da yalnız bırakmıyor.

Rukiye Şimşek, okumayı çok seven kızının yeniden görmesi ve ilkokula başlaması için tedavisinin yapılmasını isteyerek, "Sudenaz'ı tedavisi için doktorlara götürdük. Yaklaşık 1 yıl önce gözleri tamamen görmez oldu. Çocuğuma bir çare istiyorum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Çocuğum okumayı çok seviyor. Okumak istiyor ama gözleri görmüyor. Ne olur tedavisini yaptırarak yeniden görmesini sağlayın" diye konuştu.

Sudenaz'ın tedavi edilmesi için çağrıda bulunan arkadaşlarından Miraç Akçay (12), "Ona çok üzülüyoruz. Bizimle oynayamıyor. Yardım etsinler arkadaşımız gözlerine kavuşsun" dedi.

Kaynak: DHA

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