Şeker İhlali: 25 Şirkete Soruşturma - Son Dakika
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Şeker İhlali: 25 Şirkete Soruşturma

Şeker İhlali: 25 Şirkete Soruşturma
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İstanbul merkezli 25 şirkete nişasta bazlı şeker konusunda kota sınırlamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL merkezli 8 ilde, nişasta bazlı şeker üretiminde kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettikleri belirlenen, bazı ürünleri farklı isimlerle faturalandırarak gerçek mahiyetini gizledikleri öne sürülen şirketlere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken, 47 şüpheli ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bazı üretici, toptancı ve kullanıcı firmaların, 4634 sayılı Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya sunulması gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri aracı firmalar üzerinden piyasaya sürdükleri, bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin ise "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği yönünde tespitler yapıldı. Soruşturma kapsamında, üretici firmalar ile toptancı/aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişki bulunduğu, faturada gösterilen ürün cinsi ile fiilen teslim edildiği değerlendirilen ürünler arasında farklılık olabileceği, bu şekilde halk sağlığını bozma, kayıt dışı satış, yanıltıcı belge düzenleme, vergi kaybı ve piyasa fiyatlarının etkilenmesi sonucunu doğurabilecek işlemler yapıldığı yönünde tespitler yapıldı.

47 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞIRILDI

Haklarında kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreten, kullanan veya toptancısı durumunda olduğu değerlendirilen İstanbul merkezli 8 ilde ve 25 şirkette suç unsurlarının tespit edilmesi için arama ve el koyma işlemi yapıldı. Soruşturma kapsamında 47 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlanıldı. Öte yandan, nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riskinin daha yüksek olduğu, çocukluk çağında fazla şeker tüketiminin obezite, hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı dikkate alındığında, halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreticisi, toptancısı veya kullanıcısı şüpheliler hakkında Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesi kapsamında vergi kaçakçılığı itibarıyla "yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma", "özel belgede sahtecilik" ve fiyatları etkileme suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeker İhlali: 25 Şirkete Soruşturma - Son Dakika

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