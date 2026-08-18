Şeker Soruşturması: 25 Şirkete Operasyon
8 ilde 26 adreste Adalet Bakanlığı tarafından arama ve evraka el koyma işlemleri yapıldı.
Adalet Bakanı Gürlek, "Şeker Soruşturması" kapsamında 8 ilde, 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini bildirdi
Kaynak: AA
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