Sel felaketi öğretmeni aldı - Son Dakika
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Sel felaketi öğretmeni aldı

Sel felaketi öğretmeni aldı
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Giresun'da sel sularına kapılan öğretmen Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni bulundu. Cenazesi defnedildi.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde yeğeni ile derede sel sularına kapılıp sürüklendiği denizde cansız bedeni bulunan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45), toprağa verildi.

Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram düşen yağış Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde yolda ilerlerken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50), kendi imkanıyla kurtuldu. Yanındaki lise öğretmeni Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda; suda kilometrelerce sürüklenen araç, Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

7'NCİ GÜN BULUNDU

Dayı-yeğeni arama çalışmalarının 5'inci gününde; Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, hurdaya dönen aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre uzaklıkta balçık içinde bulundu. Muhammed Abdullah Hakkıoğlu toprağa verilirken; aramaların 7'nci gününde Mehmet Akkaya'nın cansız bedenine, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde ulaşıldı.

DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Akkaya için bugün Keşap ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan çok sayıda kişi, acılı aileye taziye dileklerinde bulundu. Akkaya'nın cenazesi, cuma vakti kılınan namaz sonrası Ceylanpınar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Akkaya, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel felaketi öğretmeni aldı - Son Dakika

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