Selahaddin Eyyubi Kalesi'nde Tarihi Keşif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selahaddin Eyyubi Kalesi'nde Tarihi Keşif

06.06.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahire'de Selahaddin Eyyubi Kalesi çevresinde Memlük dönemine ait kalıntılar bulundu.

Mısır ve Fransa'dan uzmanların yer aldığı ortak arkeoloji ekibi, Kahire'deki tarihi Selahaddin Eyyubi Kalesi'nin çevresinde bütünleşik bir su temin sistemi ile Memlük dönemine ait bir caminin kalıntılarını ortaya çıkardı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi ile Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü'nün (IFAO) ortak yürüttüğü kazılarda, kalenin çevresindeki Arab el-Yesar bölgesinde kapsamlı bir su sistemi, Hattaba bölgesinde ise Memlük dönemine ait bir caminin kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hişam el-Leysi de açıklamasında keşfedilen sistemin, Selahaddin Eyyubi Kalesi'ne su ulaştıran en önemli altyapı unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Leysi, kazılarda su depolama ve yukarı seviyelere taşınmasında kullanılan iki büyük kuyunun ortaya çıkarıldığını, kuyuların her birinin suyu alt seviyelerden üst kotlara taşıyan su dolapları sistemiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki ilk kuyu ile 8 metre derinliğindeki ikinci kuyuda çalışmaların sürdüğünü belirten Leysi, ekiplerin kuyuların alt kısmındaki su depolarına ulaşmak için kazılara devam ettiğini aktardı.

Büyük taş bloklarla inşa edilen kuyuların üzerinde, dört döner su dolabı ve suyun kaleye taşınmasını sağlayan taş kanallardan oluşan bütünleşik bir sistemin kalıntılarının bulunduğu bilgisine yer verdi.

Araştırmacılar, söz konusu yapının Kahire'nin tarihi su yapılarından biri olan Sur Mecra el-Uyun (Su Kemerleri Duvarı) sistemiyle doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

Ayn Şems Üniversitesi Arkeoloji Fakültesi Öğretim Üyesi ve kazı heyeti başkanı Muhammed İbrahim de keşfin Sur Mecra el-Uyun su sistemine ilişkin bugüne kadar yapılan en önemli arkeolojik buluntular arasında yer aldığını söyledi.

İbrahim, kazıların ilk kez kaleye su taşınmasını sağlayan kuyular, su dolapları ve su kanallarını ortaya koyduğunu belirterek, bu unsurların daha önceki tarihi kaynaklarda ayrıntılı biçimde yer almadığına dikkati çekti.

Memlük dönemine ait cami kalıntıları

Eski Eserler Yüksek Konseyi İslam, Kıpti ve Yahudi Eserleri Birimi Başkanı Ziya Zehran'nın açıklamasına göre, Hattaba bölgesindeki kazılarda Memlük dönemine ait bir caminin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Buluntular arasında kıble eyvanı, mihrap, güneybatı revakının bazı bölümleri ile camiye ait taş döşeme kalıntıları yer alıyor.

Kazı ekibi ayrıca su taşımada kullanılan pişmiş toprak su kapları, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ile çeşitli arkeolojik eserler de buldu.

Ortaya çıkarılan eserler arasında 18. ve 19. yüzyıllara tarihlenen günlük yaşam unsurlarına ait takılar, metal mühürler, madeni paralar ve silah kalıntıları da bulunuyor.

Fransız Doğu Arkeolojisi Enstitüsü Direktörü Pierre Tallet, keşiflerin tarihi Kahire'deki altyapı ve su yönetimi sistemlerinin gelişmişliğini ortaya koyan önemli arkeolojik kanıtlar sunduğunu belirtti.

Tallet, buluntuların İslam dönemlerinde Kahire'nin ulaştığı şehircilik ve mühendislik seviyesine ışık tuttuğunu ifade etti.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de keşiflerin, kalenin bulunduğu bölgenin İslam tarihi boyunca üstlendiği idari ve mimari rolün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını aktardı.

Fethi, söz konusu buluntuların, yüzyıllar boyunca Mısır'ın yönetim merkezi olarak kullanılan bölgenin stratejik ve medeniyet tarihindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı verilerine göre Selahaddin Eyyubi Kalesi, Kahire'nin en önemli İslam dönemi yapılarından ve bölgenin en köklü askeri mimari eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Selahaddin Eyyubi tarafından 1176 yılında Mukattam Dağı üzerinde inşasına başlanan kale, hükümdarın hayatı boyunca tamamlanamadı. Yapının inşası, 1207 yılında Sultan el-Kamil bin el-Adil döneminde tamamlandı ve kale uzun yıllar boyunca Mısır'ın yönetim merkezi olarak kullanıldı.

Kaynak: AA

Selahaddin Eyyubi, Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahaddin Eyyubi Kalesi'nde Tarihi Keşif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Tahran’dan Beyaz Saray’a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı Tahran'dan Beyaz Saray'a sürpriz çağrı: Görüşmeler çıkmazda, Trump bu çıkmazı kırmalı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Hırsızlık için girdiği evde kayınvalidesini darbeden pişkin damat tutuklandı Hırsızlık için girdiği evde kayınvalidesini darbeden pişkin damat tutuklandı
Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı Yakıt krizi dev havayolunu vurdu: Seferler askıya alındı
İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’ı ikna edip İran’a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ı ikna edip İran'a karşı silah planını iptal ettirdiğini yazdı

20:18
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu’ndan tepki çeken hareket
Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket
19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:46
Sıfır Atık Forumu’nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
Sıfır Atık Forumu'nda ikinci gün: 1 trilyon dolarlık küresel gıda israfı var
19:22
Abdurrahim Albayrak’tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
18:00
Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 20:33:40. #7.13#
SON DAKİKA: Selahaddin Eyyubi Kalesi'nde Tarihi Keşif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.