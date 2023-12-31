Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. DEM Parti Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre; Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, cenazeye katılmayacak. Demirtaş'ın avukatlarına " Adalet Bakanlığı'na talepte bulunmayın" dediği öğrenildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, bugün yaşamını yitirdi. DEM Parti Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre; Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş cenazeye katılmayacak. Demirtaş'ın avukalarına cenazeye katılım için Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir talepte bulunmamalarını istediği öğrenildi.

Tahir Demirtaş'ın cenazesinin bugün saat 16: 00 dolayında Mardin Kapı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

FOTOĞRAF: ARŞİV