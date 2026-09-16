Selanik Langadas'ta orman yangınına 32 itfaiyeci ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor - Son Dakika
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Selanik Langadas'ta orman yangınına 32 itfaiyeci ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor

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Yunanistan'ın Selanik kentinin Langadas bölgesinde tarım alanı ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 32 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 11 araçla müdahale edilirken, havadan 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yunanistan'ın Selanik kentinin Langadas bölgesinde tarım alanı ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, yangına 32 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 11 araçla müdahale edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağının destek verdiği ifade edildi.

Langadas Belediyesinin de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

Yetkililerin, yangın bölgesini termal ve optik kameralı İHA ile takip ettiği, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Selanik Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Soruşturma Biriminin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Selanik Langadas'ta orman yangınına 32 itfaiyeci ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor - Son Dakika
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