Selanik'te Toksik Duman Tehlikesi

Yunanistan'da, Selanik yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınının sıçradığı geri dönüşüm tesisinden atmosfere yayılan toksik gazların engellenmesi için yangını toprakla örtme çalışmaları başlatıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, geri dönüşüm tesisindeki yangın, yüksek miktarlarda yanıcı madde olması nedeniyle bazı noktalarda devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin tesisteki yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Bu nedenle, araba lastikleri, plastik malzeme, alüminyum, yağ gibi geri dönüşüm malzemesinin tamamen söndürülebilmesi için ateşin oksijenle bağlantısını kesecek, üzerini toprakla örtme yöntemine geçilmesine karar verildi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre Oraikastro'daki yangında biri geri dönüşüm tesisi, biri tekstil fabrikası olmak üzere 3 iş yeri tamamen yandı, 3 iş yeri de ciddi hasar aldı.

Gün içinde Oraiokastro Belediyesi'nde İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Kostas Kaçafados'un da katılımıyla yapılması planlanan toplantıda yangının bilançosunun netleşmesi bekleniyor.

Selanik yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde 4 Temmuz'da çıkan orman yangını bir tekstil fabrikasına ve bir geri dönüşüm tesisine sıçramıştı.

Geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah duman Selanik'in büyük bölümünü kaplamış, kent genelinde yanmış plastik kokusu hakim olmuştu. Geri dönüşüm tesisinden yayılan toksik duman Korinthos'a kadar ulaşmıştı.

Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulunmuştu.