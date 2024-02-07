Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu

Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş\'ta depremzedelerle buluştu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu. Bayraktar, depremzede öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve deprem bölgesinde yapılan konutlar hakkında bilgi verdi.

07.02.2024 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu

Baykar Konteyner Kent'e gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'deneyap' atölyesindeki depremzede öğrencilerin çalışmalarını inceledi

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner kenti ziyaret eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milletimizin adeta Çanakkale ruhuyla yardımlaşma kampanyasıyla bir seferberlik haliyle destek olması, bu yaraların sarılması anlamında gayret göstermesi beni inanılmaz etkiledi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde deprem bölgesini ziyaret eden Bayraktar, Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kent'te depremzedeler ile buluştu. Depremzede vatandaşlarla konuşup fotoğraflar çektiren Bayraktar, daha sonra konteyner kentteki T3 Vakfı Eğitim ve Bilim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Buradaki 'deneyap' atölyesinde eğitim gören depremzede öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Bayraktar, daha sonra Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a bin 12 konut yaptıklarını ifade eden Bayraktar, konutların önümüzdeki aylarda bitip depremzedelere teslim edileceğini söyledi.

Bayraktar, "Biz bin adet konutu devletimize bağışlamak üzere depremzedelerin yararına üç şehrimiz de inşa etmeye başlamıştık. Artık son aylara yaklaştık toplam bin 12 konut inşa ediliyor bunların üçte biri Kahramanmaraş'ta, üçte biri Adıyaman'da, üçte birde Hatay'da. İnşallah Adıyaman'daki konutlar Mayıs ayında hazır olmuş olacak, Maraş'takiler de Haziran-Temmuz gibi hazır olmayı bekliyor ve yine Hatay'dakiler de Ağustos'a doğru inşallah bitmiş olacak" dedi.

Bölgede yapılan çalışmaları da aktaran Bayraktar, "Biz BAYKAR Türkiye'ye Teknoloji Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı gönüllü ekiplerimizle beraber sahada idik. Halen daha da bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız aynen milletimizin gösterdiği hassas duyarlıkla yüksek bir seferberlik ruhuyla böylesine büyük bir felakette ilk günden itibaren gönüllü oldular. Aylarca bölgede kaldılar halen daha da çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Teknoloji Vakfı'nın 'deneyap' atölyeleri var orada buradaki öğrenci kardeşlerimize eğitimler veriliyor. Bunun yanında can sağlığı vakfımızın da psikolojik destek birimleri gönüllü doktorlarımız ve gönüllüler tarafından buradaki bu yaşanan travmatik sürece çare bulabilmek için destek olabilmek için gayretlerini sürdürüyorlar. Tabi yeryüzünde yaşanan kaydedilmiş en büyük depremlerdi bunlar, bunun yanında milletimizin adeta Çanakkale ruhuyla yardımlaşma kampanyasıyla bir seferberlik haliyle destek olması, bu yaraların sarılması anlamında gayret göstermesi beni inanılmaz etkiledi. İlk günden itibaren bütün illerimize gittik, aşağı yukarı o ruhu gördüm ben bu anlamda milletimize ve bu ruhuna şükranlarımı iletmek istiyorum. Sizlerde mensupları olarak tüm milletimizle ilk günden itibaren paylaştığınız sizlere de bu milletin evladı olarak ayrıca şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, daha sonra Baykar, deprem konutlarının inşaat alanına geçti.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    22:48 Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    22:11 Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    21:10 İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    20:55 Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

  • AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti
    20:41 AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.

  • Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?
    20:09 Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.

  • Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
    18:06 Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

    Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık
    17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş, Türkiye, Deprem, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:10:45. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement