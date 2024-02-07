Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu
Baykar Konteyner Kent'e gelen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'deneyap' atölyesindeki depremzede öğrencilerin çalışmalarını inceledi
KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner kenti ziyaret eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milletimizin adeta Çanakkale ruhuyla yardımlaşma kampanyasıyla bir seferberlik haliyle destek olması, bu yaraların sarılması anlamında gayret göstermesi beni inanılmaz etkiledi" dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümünde deprem bölgesini ziyaret eden Bayraktar, Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kent'te depremzedeler ile buluştu. Depremzede vatandaşlarla konuşup fotoğraflar çektiren Bayraktar, daha sonra konteyner kentteki T3 Vakfı Eğitim ve Bilim Atölyesi'ni ziyaret etti.
Buradaki 'deneyap' atölyesinde eğitim gören depremzede öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Bayraktar, daha sonra Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a bin 12 konut yaptıklarını ifade eden Bayraktar, konutların önümüzdeki aylarda bitip depremzedelere teslim edileceğini söyledi.
Bayraktar, "Biz bin adet konutu devletimize bağışlamak üzere depremzedelerin yararına üç şehrimiz de inşa etmeye başlamıştık. Artık son aylara yaklaştık toplam bin 12 konut inşa ediliyor bunların üçte biri Kahramanmaraş'ta, üçte biri Adıyaman'da, üçte birde Hatay'da. İnşallah Adıyaman'daki konutlar Mayıs ayında hazır olmuş olacak, Maraş'takiler de Haziran-Temmuz gibi hazır olmayı bekliyor ve yine Hatay'dakiler de Ağustos'a doğru inşallah bitmiş olacak" dedi.
Bölgede yapılan çalışmaları da aktaran Bayraktar, "Biz BAYKAR Türkiye'ye Teknoloji Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı gönüllü ekiplerimizle beraber sahada idik. Halen daha da bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız aynen milletimizin gösterdiği hassas duyarlıkla yüksek bir seferberlik ruhuyla böylesine büyük bir felakette ilk günden itibaren gönüllü oldular. Aylarca bölgede kaldılar halen daha da çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Teknoloji Vakfı'nın 'deneyap' atölyeleri var orada buradaki öğrenci kardeşlerimize eğitimler veriliyor. Bunun yanında can sağlığı vakfımızın da psikolojik destek birimleri gönüllü doktorlarımız ve gönüllüler tarafından buradaki bu yaşanan travmatik sürece çare bulabilmek için destek olabilmek için gayretlerini sürdürüyorlar. Tabi yeryüzünde yaşanan kaydedilmiş en büyük depremlerdi bunlar, bunun yanında milletimizin adeta Çanakkale ruhuyla yardımlaşma kampanyasıyla bir seferberlik haliyle destek olması, bu yaraların sarılması anlamında gayret göstermesi beni inanılmaz etkiledi. İlk günden itibaren bütün illerimize gittik, aşağı yukarı o ruhu gördüm ben bu anlamda milletimize ve bu ruhuna şükranlarımı iletmek istiyorum. Sizlerde mensupları olarak tüm milletimizle ilk günden itibaren paylaştığınız sizlere de bu milletin evladı olarak ayrıca şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.
Selçuk Bayraktar, daha sonra Baykar, deprem konutlarının inşaat alanına geçti.
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