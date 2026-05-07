Selçuk'un Engel Tanımaz Çocukları Renkli Bir Hafta Geçirecek

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireyler ve aileleri için müzikten seramiğe, sağlıktan sosyal beceri atölyelerine uzanan dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Bir hafta boyunca sürecek etkinliklerde, "engel tanımaz çocuklar"ın sanat, ritim ve dayanışmayla engelleri nasıl aştığına dikkat çekilecek.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde başlayacak etkinliklerin ilk günü olan 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30'da Selçuk Belediyesi Ritim Eğitmeni Kerim Akgüneş, "Ritimle Gelen Özgürlük Gösterisi" adlı performansıyla engellerin ritimle nasıl aşılabildiğini gösterecek. Ardından saat 11.00'de Duygu Aktaş'ın müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Aynı gün içerisinde saat 14.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Cafe'de çalışan gençlere yönelik "Sosyal Beceriler ve Arkadaş İlişkileri Atölyesi" düzenlenecek.

12 Mayıs Salı günü, saat 14.00'te 5-8 yaş grubu "Anne-Çocuk Seramik Atölyesi", saat 15.30'da 10-15 yaş grubu çocuklar için "Gençlerle Seramik Atölyesi" Gülsüm Gökmenoğlu tarafından düzenlenecek. Her iki atölyeye de katılım kontenjanla sınırlı olacak.

13 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek etkinlikler kapsamında saat 14.00'te, Beden Eğitimi ve Spor Eğitmeni Banu Laleci tarafından engelsiz çocuklar için zumba atölyesi, saat 15.00'de İngilizce Eğitmeni Elvan Dereli tarafından ise Engelsiz Cafe'de çalışan gençler için "İngilizce ile İlk İletişim Atölyesi" düzenlenecek.

Engelli bireylerin hayatına pozitif katkı sunmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 14 Mayıs Perşembe günü 14.00- 15.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından "İyi Oluşu Destekleyici Egzersizler", "Psikolojik İyi Oluş" ve "Önleyici Sağlık Taramaları ve Farkındalığı" başlıklı eğitimler gerçekleştirilecek.

15 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te 18 yaş üstü kadınlara yönelik olarak, Selçuk Belediyesi sağlık çalışanı ve TAPV Kadın Sağlığı Eğiticisi Rukiye Durabay Katılma tarafından "Bedenimizi Tanıyalım" başlıklı sağlık semineri düzenlenecek.

Engelli çocuklar ve aileleri, hafta boyunca düzenlenecek atölyelere Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden ya da 0232 892 27 35 numaralı telefon üzerinden kayıt yaptırabilecek.

"Onlar engel tanımaz çocuklar"

Selçuk'ta engel tanımaz çocukların yapılan çalışmalarla çok yol aldığını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Ben onlara engel tanımaz çocuklar diyorum. Gerçekten de engel tanımıyorlar. Müzikle, sanatla, ritimle, kendi emekleriyle ve ailelerinin destekleriyle engelleri aşıyorlar. Aslında 'Engel tanımayanlar, engelleri aşanlar' haftası olarak nitelendirdiğimiz bu haftada, çocuklarımızın aileleri ve belediye emekçilerinin desteğiyle engelleri nasıl aştığına bir kez daha şahitlik edeceğiz" dedi.

Selçuk Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle ilgili ayrıntılar, Selçuk Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü sayfalarında yer alıyor.