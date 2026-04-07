Selçuk İnan: 'Futbolu Bırakmak Denizin Dışında Balık Olmak Gibi Hissettiriyordu'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, futbolculuk kariyerini noktalayacağı dönemde yaşadığı zorlukları ve teknik direktörlük yolculuğunu İHA muhabirine anlattı. 2020'de antrenörlüğe başlayan İnan, Galatasaray, Kasımpaşa ve Gaziantep'ten sonra Haziran 2025'te Kocaelispor'da göreve başladı ve başarısıyla sözleşmesini uzattı.

İnan, 'Futbolu bırakacak olmak denizin dışında balık olmak gibi hissettiriyordu. Nefes alamıyordum. Bu alanda kalmak istedim' dedi. Futbolu çok sevdiğini ve bırakma zamanı geldiğinde hocalık yapmaya karar verdiğini belirtti. 'İyi ki teknik direktör olmuşum. Çünkü bu işi severek yapıyorum' ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlüğün zorluklarına değinen İnan, 'Sahanın dışını yönetmek bambaşka bir alan. Kolay iş değil' dedi. Futbolculuktan gelmenin avantajları olduğunu, ancak oyuncuları yönetmenin ve kendini geliştirmenin önemini vurguladı. 'Özgüvenim arttı ve artık bu işi üst perdede yapacağım demeye başladım' şeklinde konuştu.

İnan, teknik direktörlüğün kendisini daha hızlı olgunlaştırdığını söyledi ve agresiflik gibi eleştirilebilecek yanları olduğunu, ancak hakaret ve fiziki müdahaleden kaçındığını belirtti. Futbolun içinden gelmenin avantajlı olduğunu, ancak alaylı veya akademik ayrımını doğru bulmadığını ifade etti.

Son olarak, ekibinin kalitesine değinen İnan, 'Türkiye'de ekip oluşturmak kolay değil' dedi ve uzun yıllardır beraber çalıştığı akademisyen ve eski oyuncularla çalışmanın avantajını vurguladı.