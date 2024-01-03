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Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk kültürünü yansıtan çizgi roman projesini tanıtacak - Son Dakika
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Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk kültürünü yansıtan çizgi roman projesini tanıtacak

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk kültürünün zengin dokusunu yansıtan 'Daha Yukarı' çizgi roman projesini tanıtmak için gala düzenleyecek. Proje, genç bir kızın voleybol oynamak için gösterdiği azmi ve kararlılığı anlatan bir çizgi roman olup, Türkiye'nin tarihi kadın figürlerine adanmıştır. Aynı zamanda spora ve sanata olan ilgiyi artırma potansiyeline sahip olan proje, gençler arasında tarihi bilinci ve milli değerlere olan saygıyı güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Türk kültürünü yansıtan çizgi roman projesini tanıtacak
03.01.2024 - 10:53,
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Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Türk kültürünün zengin dokusunu yansıtan"Daha Yukarı" çizgi roman projesini tanıtmak için gala düzenleyecek.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Atan, yazılı açıklamada, tanıtım galasının 10 Ocak'ta, Güzel Sanatlar Fakültesi konferans salonunda yapılacağını bildirdi.

Atan, koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Orhan Dikener'in yaptığı, proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Mehmet Sefa Doğru'nun üstlendiği projenin tamamı öğrencilerden oluşan 22 kişilik ekip tarafından üç yıl süren yoğun çalışmayla ortaya çıktığını belirtti.

"Proje, Türkiye'nin tarihi kadın figürlerine adandı"

Atan, Daha Yukarı'nın, genç bir kızın voleybol oynamak için gösterdiği azmi ve kararlılığı anlatan bir çizgi roman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Asiye isimli ana karakter, Türk kadınının gücünü ve azmini temsil etmektedir. Bu öykü, Türkiye'nin tarihi kadın figürlerine adanmış olup, genç nesillere ilham vermeyi amaçlamaktadır. Proje, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına özel olarak tasarlanmış ve Anadolu'daki genç kızlara ithaf edilmiştir. Bu proje, sadece bir çizgi roman olmanın ötesinde, genç yeteneklerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri, kültürel mirasımızı gelecek nesillere taşıyacak bir platform sunmaktadır. Çizgi roman, spora ve sanata olan ilgiyi artırma potansiyeline sahipken, aynı zamanda gençler arasında tarihi bilinci ve milli değerlere olan saygıyı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Gelecek nesiller için ilham verici hikayelerin başlangıcı olan projemiz, fakültemizin ve üniversitemizin tarihinde önemli bir yere sahip olacaktır."

Kaynak: AA
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