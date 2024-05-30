Konya'da Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencilere tören düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencilere tören düzenlendi

Konya\'da Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu\'ndan mezun olan öğrencilere tören düzenlendi

Konya'da, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Okul müdürü Kadir Öztaş, mezun olan öğrencilere hayat boyu başarı temennisinde bulundu. Toplam 350 öğrencinin mezun olduğu törende, okulu birincilikle bitiren Kübra Yassıkaya yaş kütüğüne plaket çaktı. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

30.05.2024 14:25
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Konya'da, Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Okul müdürü Kadir Öztaş, okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin azim ve kararlılıkla geldikleri noktada, gelecekte de aynı başarıyı göstereceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

"Bugün burada sizlerin azmini ve emeğini kutlamak için toplandık. Her biriniz, zorlu süreçleri başarıyla tamamladınız ve artık mezun oluyorsunuz. Gelecekte de aynı kararlılıkla ilerlemenizi diliyorum." diyen Öztaş, mezun olan öğrencilere hayat boyu başarı temennisinde bulundu.

Toplam 350 öğrencinin mezun olduğu törende, okulu birincilikle bitiren Kübra Yassıkaya yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra mezuniyet belgelerini protokol üyelerinin elinden alan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Kadir Öztaş, Yunak, Konya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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