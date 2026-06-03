Selcuksport'un Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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Selcuksport'un Sahibi Tutuklandı

Selcuksport\'un Sahibi Tutuklandı
03.06.2026 17:14
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Selçuk Yılmaz, kaçak yayın ve illegal bahis suçlamasıyla tutuklandı, ifadesinde suçlamaları reddetti.

TÜRKİYE Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde "Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir. Ben lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. O dönemlerde bilgisayarım yoktu. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 'yasa dışı bahis' suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı. Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi. Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AYLIK GELİRİM 3 BİN AVRO'

Selçuk Yılmaz'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. "Benim Almanya'da dövüş okulum vardır. Başka bir gelirim yoktur. Daha önceden 10 yıl kadar fabrikada çalıştım. Bu süreçte eşimle birlikte toplamda 3 bin avro civarında gelirimiz vardı. İşten ayrılmamın akabinde 1 yıl kadar işsiz kaldıktan sonra 25 bin avro vererek dövüş okulumu açtım. Burada aylık 10 bin avro gelir elde ediyorum. Ancak bana kalan tutar 2 bin 3 bin avro civarındadır. Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs'a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim. Bana sormuş olduğunuz GSM numaraları benim adıma olan hatlardır. Yurt dışında kullandığım hattımın numarasını hatırlamıyorum. Telefonumu, hattıma ait faturanın fazla gelmesi sebebiyle Almanya'da bırakıp geldim. Bana sormuş olduğunuz Colman'ın Bandanası isimli X hesabında paylaşım yapılan fotoğraf benim Instagram profil fotoğrafımdır. Üstünde paylaşılan kişisel bilgiler de bana aittir. +49 15…75 numaralı hat, Almanya'da kullandığım bana ait olan bir telefondu. Ancak telefonum daha önceden Antalya'da, adını hatırlamadığım 5 yıldızlı bir otelde kaybolmuştu. Telefonum kaybolduktan sonra herhangi bir yere müracaatta bulunmadım. Otel 5 yıldızlı, her şey dahil bir oteldi. Otelden hiç çıkmamıştık. Ancak otel yönetimine de telefonumun çalındığına veya kaybolduğuna dair bir bildirimde bulunmadım. Telefonum, hatırladığım kadarıyla Haziran-Temmuz aylarında kaybolmuştu. Bunun üzerine onuncu ya da on birinci ayda hattımın kapatılması için ilgili operatöre mail attım ve hattın kapatılmasını talep ettim. Ben Türkiye'ye gelirken Almanya'da kullanmış olduğum, sonu 8694 olan hatlı telefonumu Almanya'da bırakırım. Gelmeden önce Türkiye'deki arkadaşlarım Eray ve Fatih'e haber veririm. Onlar beni havaalanından alır. Denizli'deki evime giderim ve oradaki Türkiye hattımın takılı olduğu telefonumu kullanırım. Çok sosyal birisi olmadığım için Türkiye hattımda kayıtlı telefon numarası yoktur. Telefonu bankacılık işlemlerim için kullanırım. Sosyal medya kullanmam. Herhangi bir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır" dedi.

'SİTELER BANA AİLE DEĞİL'

Yılmaz "Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir. Ben lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. O dönemlerde bilgisayarım yoktu. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam. Yasal sitelerden bazen oynarım. 4-5 aydır da oynamadım. Benim hakkımda Almanya'da Digiturk'ün şikayetçi olması üzerine dava açıldı. Çalınan telefonumdan, kayıtlı e-posta adresimle Selçuk Sport sitesinde kayıt açılmış. Yapılan tespit üzerine açılan dava 3-4 ay kadar önce sonuçlandı. Dava lehime sonuçlandı. Buna ilişkin evrakları avukatlarım daha sonra dosyaya sunacaktır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Konu ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Kaynak: DHA

Selçuk Yılmaz, Tutuklama, Teknoloji, 3. Sayfa, Gözaltı, Güncel, Spor, Suç, Son Dakika

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