Selde su altında kalan caretta yuvasından 22 yavru Kuşadası\'nda denize ulaştırıldı

Selde su altında kalan caretta yuvasından 22 yavru Kuşadası'nda denize ulaştırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası'nda geçen yıl sel suları altında kaldığı için fark edilemeyen yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluşturuldu. EKODOSD, yuvanın SSK Deresi'nin taşmasıyla sular altında kaldığını ve yavruların güvenle denize ulaştırıldığını belirtti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçen yıl sel sularının altında kaldığı için fark edilemeyen yuvadan çıkarılan 22 caretta caretta yavrusu denizle buluştu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Davutlar Sahili'nde yavru caretta caretta bulunduğu bilgisi üzerine Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi bölgeye hareket etti.
Kontrollerde yavruların bulunduğu alana yakın bir bölgede yuva bulundu.
Yuvanın dişi kaplumbağa tarafından kazıldığı, geçen yıl SSK Deresi'nin taşmasıyla yuvanın sular altında kaldığı, bundan dolayı fark edilemediği belirlendi.
Açılan yuvadaki 22 kaplumbağa, güvenli şekilde denize ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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