Selden Mağaraya Sığınan 4 Kişi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörle sel sularına kapıldıktan sonra yüzerek sığındıkları mağarada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Dikilitaş köyü yakınlarında seyreden 36 AL 959 plakalı traktör, sağanak sonrası yükselen dere yatağından geçiş yaptığı sırada sel sularına kapıldı.

Traktörde bulunan M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U, yüzerek bölgedeki bir mağaraya sığındı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağarada mahsur kalan 4 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.