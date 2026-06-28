Selimiye Camisi için Farkındalık Koşusu - Son Dakika
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Selimiye Camisi için Farkındalık Koşusu

Selimiye Camisi için Farkındalık Koşusu
28.06.2026 12:17
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Edirne'de, Selimiye Camisi'nin UNESCO'ya alınışının 15. yılı anısına 50 atletle koşu düzenlendi.

EDİRNE'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 15'inci yılında Selimiye Camisi çevresinde 50 atletin katılımıyla, 15 turluk farkındalık koşusu düzenledi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 15'inci yılı anısına farkındalık koşusu düzenlendi. Derneğin çağrısıyla 50 gönüllünün katıldığı koşuda atletler, tarihi cami etrafında 15'inci yıl anısına, 15 tur attı. Saat 09.00'da başlayan koşu yaklaşık 1 saat sürerken, sonunda katılımcılara kupa ve katılım belgesi verildi.

'BUNU HER YIL DÜZENLİ OLARAK YAPIYORUZ'

BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, amaçlarının restorasyonu bu sene tamamlanarak, ibadete açılan tarihi camiyle ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Akdağ, "Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 15'inci yılında, 15 tur etkinliği düzenledik. Bunu her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Selimiye Camisi çok önemli bir yapı, Mimar Sinan'ın ustalık eseri. 4 yıllık restorasyonun ardından bu yıl ibadete açıldı. Bunu da ayrıca gündeme getirmek adına bu farkındalık koşusunu gerçekleştiriyoruz. Her yıl da bunu düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü şunu görüyoruz biz; Selimiye'nin UNESCO'ya alınışıyla ilgili şehrimizde pek bir faaliyet yok. Biz bu bayrağı taşıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da faaliyet alanımız olan sporla bunu ifade etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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